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شحادة يرجح أن لا توصي القائمة العربية بغانتس لتشكيل الحكومة المقبلة

الإثنين 27 يناير 2020 11:31 ص / بتوقيت القدس +2GMT
شحادة يرجح أن لا توصي القائمة العربية بغانتس لتشكيل الحكومة المقبلة


القدس المحتلة / سما /

 رجح امطانس شحادة عضو الكنيست عن القائمة العربية المشتركة، اليوم الاثنين، أن تذهب جميع أحزاب القائمة إلى خيار الامتناع عن التوصية بأي من قادة الأحزاب الإسرائيلية لتشكيل الحكومة المقبلة.

وأوضح شحادة في تصريحات نقلتها القناة 12 العبرية، أن الاعتقاد السائد حاليًا أن جميع أحزاب القائمة المشتركة بأكملها لن توصي بأن يتم تكليف بيني غانتس زعيم حزب أزرق- أبيض، بتشكيل الحكومة المقبلة بعد الانتخابات المقررة في الثاني من آذار/ مارس المقبل.

وقال "إن غانتس بعد أن أزال القناع عن وجهه الحقيقي، لن يتم التوصية به لتشكيل الحكومة، فهو يتعاون بشكل كلي مع خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب"، مشيرًا إلى أن القائمة العربية ترفض هذه الخطة القائمة على برنامج اليمين المتطرف.

وكانت القائمة العربية المشتركة قد أوصت بدون مشاركة حزب "بلد" الذي يتزعمه شحادة، عقب الانتخابات الأخيرة بغانتس لتشكيل الحكومة.

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