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وقفة تضامنية مع الأسير حناتشة ورفاقه بغزة

الإثنين 27 يناير 2020 11:28 ص / بتوقيت القدس +2GMT
وقفة تضامنية مع الأسير حناتشة ورفاقه بغزة


غزة / سما /

 نظمت لجنة الأسرى التابعة للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، اليوم الاثنين، وقفة تضامنية مع الأسير وليد حناتشة المعتقل لدى قوات الاحتلال منذ أشهر بزعم علاقته بخلية تابعة للجبهة نفذت عملية وخططت لهجمات أخرى.

وشارك العشرات من أنصار الجبهة، إلى جانب قيادات في الفصائل الفلسطينية، وأسرى محررين ومختصين بشؤون الأسرى، في الوقفة التي نظمت أمام مقر الصليب الأحمر غرب مدينة غزة.

ورفع المشاركون صورا للأسير حناتشة، والأسيرة ميس أبو غوش، والأسير سامر العربيد، وكافة الأسرى الذين اعتقلوا من الجبهة الشعبية مؤخرًا، وكشف أنهم تعرضوا لتعذيب قاسٍ داخل سجون الاحتلال وكادوا أن يفقدوا حياتهم.

وقال علام الكعبي مسؤول لجنة الأسرى في الشعبية، إن هذه الوقفة تأتي تضامنًا مع الأسير حناتشة بعد ما تعرض له من جرائم وما نشر من فظائع مورست بحقه في أقبية التحقيق.

وأكد أن هذه الجرائم بحق الأسرى لن تمر مرور الكرام، وسيأتي اليوم الذي سيعاقب فيه الاحتلال على ما ارتكبه.

وانتقد الصمت المريب من قبل المنظمات الحقوقية ومنها الصليب الأحمر، لعدم تحركهم لوقف هذه الممارسات والجرائم الوحشية، دون أي إدانة أو استنكار مشيرًا إلى أن الصليب كان لديه منذ فترة مجموعة من الشواهد والمعطيات حول ما تعرض له أفراد الشعبية، لكنه بقي صامتا.

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