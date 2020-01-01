تحذير للملايين من مستخدمي ويندوز 10

وكالات / سما /

أصدر موقع "ويندوز ليتست" المتابع لأخبار نظام التشغيل الشهير "ويندوز 10" الأحد، تحذيرا لمستخدمي النظام بعدما رصد تحديثا أمنيا جديدا لنظام التشغيل هو "KB4528760" يتسبب في مشاكل خطيرة، مشيرا إلى أن المشكلة "تبدو منتشرة الآن".

وفي تفسيره لتسلسل الأحداث، يقول الموقع إن هذا التحديث في أول الأمر يفشل تثبيته على الجهاز، مصدرا "عددا من رسائل الخطأ العامة" التي لا تقدم أي إشارة إلى سبب المشكلة، ثم تتصاعد المشكلة إذ في المرة التالية التي تعيد فيها تشغيل الحاسوب يفشل في الإقلاع.

ويقول أحد المستخدمين على منتدى مجتمع مايكروسوفت الرسمي موضحا "يبدو أن التحديث الأخير KB4528760 لويندوز 1909 (وهو رقم بناء نسخة ويندوز) يتسبب في مشاكل مع بعض الحواسيب ويمنعها من الإقلاع، مُصْدِرا شِفرة الخطأ oxcooooooe. وتزايد عدد الأجهزة المصابة بهذه المشكلة بعد تثبيت هذا التحديث".

ويعزو بعض المستخدمين المشكلة إلى تطبيق "كونيكت" لميكروسوفت والذي أنهته الشركة. ومع أنه ليس السيناريو الوحيد لسبب المشكلة، فإن المستخدمين الذين ثبتوا التطبيق أو كان مثبتا لديهم ثم ألغوا تثبيته، قد تضرروا تحديدا بشكل كبير. ويقول "ويندوز ليتست" إن إعادة تثبيت نظام التشغيل "ويندوز 10" كاملا من جديد هي فقط ما يحل المشكلة.

وما يزيد من أهمية التحذير الذي أصدره "ويندوز ليتست" هو تحديدا أن مايكروسوفت ليست مدركة بعد لهذه المشكلة. وفي الواقع، فإنه حتى اللحظة تذكر الشركة في صفحة الدعم للتحديث الأخير أنها "غير مدركة حاليا لأي مشاكل مع هذا التحديث".

ويمثل هذا الأمر تكرارا لسلسلة من الاستجابات البطيئة في السنوات الأخيرة، حيث عانى مستخدمو "ويندوز 10" من مشاكل سببتها تحديثات النظام، وهذا أمر مخيب للآمال لأنه يشجع المستخدمين على الاستمرار في تنزيل التحديث الذي قد يضرر بحواسيبهم.

الأمر الجيد هنا أن مايكروسوفت تعمل على تعديلات جوهرية لتحسين تحديثات "ويندوز 10"، لكن الأمر السيئ أن عملية اختبار التعديلات في مجملها معيبة بشكل جوهري، وفقا للموقع المذكور.