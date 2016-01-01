شاهد.. لحظة وفاة كوبي براينت أسطورة كرة السلة

وكالات / سما /

لقي أسطورة كرة السلة الأمريكية، كوبي براينت مصرعه أمس الأحد، إثر تحطم طائرته الخاصة التي كانت تقله مع مجموعة من الأشخاص.

وذكر موقع "تي ام زد سبورتس" الأمريكي أن كوبي براينت لقى مصرعه في مدينة كالاباساس بولاية كاليفورنيا الأمريكية، حيث كان مسافرا عبر الطائرة المروحية الخاصة به رفقة 3 آخرين على الأقل.

وسقطت المروحية دون سبب واضح واندلعت منها النيران وأكدت السلطات وفاة 5 أشخاص على إثر الحادث، فيما تجري التحقيقات لمعرفة السبب في سبب سقوطها.

ويعد كوبي رابيت -41 عاما- أحد أساطير دوري كرة السلة الأمريكي، وسبق أن توج بالبطولة 5 مرات مع فريقه لوس أنجلوس لاكرز الذي لعب له 20 عاما حتى الاعتزال في 2016.

وفاز براينت بالميدالية الذهبية في الأولمبياد مرتين رفقة المنتخب الأمريكي.