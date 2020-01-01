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فيديو.. خدمات النصيرات يرتقي للصدارة.. ونماء يواصل الابداع

الإثنين 27 يناير 2020 10:50 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو.. خدمات النصيرات يرتقي للصدارة.. ونماء يواصل الابداع


غزة / سما /

فاز خدمات النصيرات على منافسه العطاء بصعوبة (1-0), ضمن منافسات الأسبوع السابع عشر من دوري الدرجة الأولى.

ويدين "الغواصة الصفراء" بانتصاره الثمين إلى جمال الأفغاني الذي سجل هدف المباراة الوحيد (28), ليرفع رصيده إلى 30 نقطة في الصدارة, ويبقى رصيد العطاء 6 نقاط في المركز الثاني عشر والأخير, ويهبط رسميا للدرجة الثانية.

بيت حانون الأهلي – نماء (0-1)

وخطف نماء انتصارا غاليا من "أنياب" نظيره بيت حانون الأهلي (1-0).

وسجل فادي عساف هدف المباراة الوحيد (72), ليرفع نماء رصيده إلى 24 نقطة في المركز الخامس, ويتوقف رصيد "الحوانين" عند 28 نقطة في المركز الثاني مؤقتا.

#دوري الأولى #خدمات النصيرات #الصدارة

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