زيدان: الصدارة لا تعني شيئًا وبنزيما سيسجل في اللقاء المقبل

وكالات / سما /

قلل زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد، من أهمية اقتناص فريقه لصدارة الليجا، عقب الانتصار بهدف دون رد على بلد الوليد، اليوم الأحد، ضمن الجولة الـ21.

وقال زيدان، خلال تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية: "لقد كانت مباراة معقدة ضد خصم صعب، خسر مواجهة واحدة فقط هذا الموسم على ملعبه.. الانتصار اليوم مهم لنا".

وأضاف: "الصدارة؟ لن تغير أي شيء، علينا أن نواصل العمل ونقدم أداءً جيدًا، الطريق لا زال طويلًا وصعبًا".

وتابع: "في الشوط الأول كانت الأمور معقدة، حاولنا أن نلعب أكثر من خارج المنطقة، وكان بلد الوليد قويًا على المستوى البدني.. لكن في الشوط الثاني كان الأداء أفضل، وكنا أسرع بالكرة".

وحول عناقه مع ناتشو، أجاب زيزو: "أنا سعيد لأجله، وقبل أن يسجل الهدف طلبت منه التقدم إلى الأمام بجانب القائم الأول.. هو مدافع وعادةً لا يسجل كثيرًا".

وعما إذا كان الميرينجي يعاني هجوميًا، أجاب: "لا أعتقد أن هناك مشكلة في الهجوم، في الشوط الأول عانينا بسبب طريقة لعب المنافس، وقوته البدنية، لكن كنا الطرف الأفضل، وبشكل أكبر في الشوط الثاني.. عدم تسجيل بنزيما للأهداف لا يعني شيئا، سيسجل في المباراة المقبلة".

وبخصوص العمل الدفاعي، قال زيدان: "ما نقوم به جيد جدًا، وهو مصدر قوتنا، حيث ندافع جميعًا، وحين نخسر الكرة نبدأ في الضغط على الخصم.. وإذا لم تسر الأمور بشكل جيد، فلدينا العديد من الخيارات للتسجيل، مثل الهدف الذي أتى اليوم".

واختتم بقوله: "وفاة كوبي براينت خبر فظيع لنا... لا أستطيع أن أقول أي شيء، فهو خبر سيئ للغاية".