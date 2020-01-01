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شوروسبري يتعادل مع ليفربول ويجبره على مباراة إعادة في الكأس

الإثنين 27 يناير 2020 10:09 ص / بتوقيت القدس +2GMT
شوروسبري يتعادل مع ليفربول ويجبره على مباراة إعادة في الكأس


وكالات / سما /

عاد فريق شوروسبري تاون من بعيد وتعادل أمام ليفربول بهدفين لكل فريق، في دور الـ32 لكأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم.

وبعدما كان ليفربول متقدما بهدفين دون رد، عاد أصحاب الأرض وسجلوا هدفين لتنتهي المباراة بالتعادل.

وبذلك يحتكم الفريقين لمباراة إعادة بينهما تقام بعد عدة أسابيع.

المباراة شهدت مشاركة النجم المصري محمد صلاح في الدقائق الأخيرة من المواجهة.

ودفع يورجن كلوب المدير الفني لليفربول بمجموعة من اللاعبين الشاب والناشئين في المباراة، لمنح الأساسيين راحة.

تقدم ليفربول في الدقيقة 15 بهدف سجله كورتيس جونز، ثم أضاف دونالد لوف لاعب شوروسبري الهدف الثاني بالخطأ في مرماه.

واستطاع اللاعب البديل جاسون كوميينج العودة بفريق شوروسبري وتسجيل هدفين الأول من ركلة جزاء في الدقيقة 65، والثاني في الدقيقة 75 بعد مراوغة ديان لوفرين مدافع ليفربول.

ليدفع كلوب بالقوة الضاربة في الدقائق الأخيرة في محاولة لتسجيل هدف الفوز بإشراك محمد صلاح وفيرمينو وتشامبرلين بدلا من جويل ماتيب وهارفي إيليوت ومينامينو.

وضغط ليفربول بقوة في الدقائق الأخيرة في محاولة تسجيل الهدف لكن المباراة انتهت بالتعادل 2-2.

ليلجأ الفريقين إلى مباراة إعادة تقام في ملعب أنفيلد معقل ليفربول.

#شوروسبري #ليفربول #كأس الاتحاد الإنجليزي

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