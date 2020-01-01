فيديو.. نابولي يتغلب على يوفنتوس بثنائية ويشعل الصراع على اللقب

وكالات / سما /

حقق نابولي فوزا غاليا على ضيفه يوفنتوس بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت على ملعب "سان باولو"، ضمن مباريات الجولة الـ 21 من الدوري الإيطالي.

وفشل مهاجمو الفريقان في ترجمة الفرص العديدة التي لاحت خلال أحداث الشوط الأول المثير.

في الشوط الثاني استطاع اللاعب البولندي بيوتر زيلينسكي تسجيل الهدف الأول في الدقيقة 63 بعد متابعته الكرة التى ارتدت من الحارس تشيزني، قبل أن يسجل لورنزو انسيني الهدف الثاني قبل نهاية اللقاء بأربع دقائق.

وفى الوقت بدل الضائع سجل النجم كريستيانو رونالدو هدف يوفنتوس الوحيد.

وبتلك النتيجة يحتل نابولي المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 27 نقطة، بينما لا يزال يوفنتوس في الصدارة برصيد 51 نقطة بفارق 3 نقاط عن انتر ميلان.