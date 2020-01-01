  1. الرئيسية
  2. الرياضة

فيديو.. نابولي يتغلب على يوفنتوس بثنائية ويشعل الصراع على اللقب

الإثنين 27 يناير 2020 09:59 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو.. نابولي يتغلب على يوفنتوس بثنائية ويشعل الصراع على اللقب


وكالات / سما /

حقق نابولي فوزا غاليا على ضيفه يوفنتوس بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت على ملعب "سان باولو"، ضمن مباريات الجولة الـ 21 من الدوري الإيطالي.

وفشل مهاجمو الفريقان في ترجمة الفرص العديدة التي لاحت خلال أحداث الشوط الأول المثير.

في الشوط الثاني استطاع اللاعب البولندي بيوتر زيلينسكي تسجيل الهدف الأول في الدقيقة 63 بعد متابعته الكرة التى ارتدت من الحارس تشيزني، قبل أن يسجل لورنزو انسيني الهدف الثاني قبل نهاية اللقاء بأربع دقائق.

وفى الوقت بدل الضائع سجل النجم كريستيانو رونالدو هدف يوفنتوس الوحيد.

وبتلك النتيجة يحتل نابولي المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 27 نقطة، بينما لا يزال يوفنتوس في الصدارة برصيد 51 نقطة بفارق 3 نقاط عن انتر ميلان.

#نابولي #يوفنتوس #الدوري الايطالي

الأكثر قراءة اليوم

صفقة القرن: دولة فلسطينية بدون جيش وحدود والعاصمة في شعفاط وممر آمن بين غزة والضفة

تلويح بحل السلطة رداًً على صفقة القرن.. واجتماعات داخلية على كافة المستويات لبحث الموقف

الطيراوي ينفي بشدة ..موقع عبري يزعم : اعتقال خلية بشبهة التخطيط لاستهداف ماجد فرج

وفاة شاب من غزة غرقًا في بحر اليونان

إعلان بُنود “صفقة القرن” وانهِيار السلطة ..عبد الباري عطوان

معاريف : الأردن ومصر ستقِفان على الحياد من “صفقة القرن” وترامب سيضغط ويُهدّد الملك عبد الله لقبولها

بينت يصرح لأول مرة حول صفقة القرن.. لن نسمح بإقامة دولة فلسطينية

الأخبار الرئيسية

ترامب سينقل إلى نتنياهو و غانتس الرسالة التالية: "معكم 6 أسابيع لبدء الخطة"

هارتس تكشف عن النية الحقيقية وراء صفقة القرن

تقدير إسرائيلي : لا نملك حلولا سحرية للـ"مستنقع الغزاوي "

مسؤول فلسطيني: الرئيس عباس رفض تلقي اتصال من ترامب

البيت الأبيض يدرس استدعاء السفراء العرب لإطلاعهم على صفقة القرن..