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الاحتلال يعتقل 19 مواطنا من الضفة بينهم 4 أشقاء

الإثنين 27 يناير 2020 09:54 ص / بتوقيت القدس +2GMT


الضفة المحتلة / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، 19 مواطنا من أنحاء متفرقة في الضفة الغربية، أغلبهم من محافظة جنين، ومن بينهم أربعة أشقاء.

رام الله

اعتقلت قوات الاحتلال الشابين أحمد الطريفي ومعتصم أبو عليا من بلدتي عين يبرود والمغيّر شرقا.

ومن قرية بلعين غرب رام الله، اُعتقل الشابان محمود عيسى أبو رحمة ( 23 عاما)، وقصي فلاح أبو رحمة (19 عاما).

جنين

واعتقلت قوات الاحتلال من مخيم جنين ابراهيم عماد العامر، والأسيرين المحررين الشقيقين نضال وأيوب يعقوب انفيعات من بلدة يعبد.

 فيما اعتقلت تلك القوات من بلدة برطعة 9 شبان من عائلة قبها، وهم: الشقيقان منير ومحمد ناصر قبها، وبرهان عزات قبها، ومصطفى يحيى، ومحمد عبد النور، ومنتصر فريد، ومحمد ابراهيم،  وأيمن توفيق، ويوسف عصام.

الخليل

ومن بلدة دورا جنوب غرب الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر محمود دمحان الفسفوس، ومن مخيم الفوار جنوبا الشاب يزن عز الدين تيلخ (21 عاما)، بعد تفتيش منزليهما.

وفي السياق، نصبت قوات الاحتلال عدة حواجز عسكرية على مداخل مدينة الخليل الشمالية والجنوبية، وأوقفت مركبات المواطنين، وفتشتها، ودققت في بطاقات راكبيها.

بيت لحم

اعتقلت قوات الاحتلال الشاب أكرم أبو سرور (35 عاما)، من بلدة الدوحة غربا.

#الاحتلال #اعتقالات

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