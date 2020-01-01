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الخليل: الاحتلال يعتقل مواطنين ويستولي على معدات زراعية ويكسر أشجار زيتون

الإثنين 27 يناير 2020 09:51 ص / بتوقيت القدس +2GMT


الخليل / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، مواطنين اثنين من الخليل، واستولت على معدات زراعية، وكسرت أشجار زيتون في قرية بيرين.

وأفادت مصادر أمنية ، بأن قوات الاحتلال اعتقلت من بلدة دورا جنوب غرب الخليل، الأسير المحرر محمود دمحان الفسفوس، ومن مخيم الفوار جنوبا الشاب يزن عز الدين تيلخ (21 عاما)، بعد تفتيش منزليهما.

وفي السياق، نصبت قوات الاحتلال عدة حواجز عسكرية على مداخل مدينة الخليل الشمالية والجنوبية، وأوقفت مركبات المواطنين، وفتشتها، ودققت في بطاقات راكبيها.

كما استولت في ساعة متأخرة من ليلة أمس على معدات زراعية في قرية بيرين جنوب غرب بلدة بني نعيم، تعود ملكيتها للمواطن ربحي رباح الرجبي، وكسرت أشجار زيتون في المنطقة.

#الاحتلال

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