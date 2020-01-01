اعتقال 19 مواطناً خلال اقتحامات واسعة ومواجهات بالضفة

رام الله / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال، الليلة الماضية وفجر اليوم الإثنين، 17 مواطناً خلال مواجهات واقتحامات متفرقة في مدن الضفة.

وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب ابراهيم العامر من مخيم جنين، إلى جانب الأخوين نضال وأيوب نفيعات من بلدة يعبد جنوبا.

كما اقتحم جنود الاحتلال قرية برطعة جنوب غرب المدينة واعتقلوا، منير ناصر علاقمة، ومحمد ناصر علاقمة، وبرهان عزات قبها، ومصطفى يحيى قبها، ومحمد عبد النور قبها، ومنتصر فريد قبها، ومحمد إبراهيم قبها، وأيمن توفيق قبها ويوسف عصام قبها.

وأخطر الجنود، الليلة الماضية، المواطنين يوسف أسعد الرفاعي، وطارق وربيع عبد الرزاق أبو حماد ومصطفى تيسير أبو حماد من قرية رمانة غرب جنين بهدم منازلهم قيد الإنشاء.

وفي رام الله، اندلعت مواجهات في حي البالوع في البيرة، وزعم جيش الاحتلال أن مسلحين أطلقوا النار صوب مستوطنة "بيت إيل" شمالاً، وأغلق الجيش البوابة المقامة على مدخل مخيم الجلزون، وانتشروا قرب المدخل الشمالي لمدينة البيرة.

واعتقل من المدينة، معتصم أبو عليا من قرية المغير شمال شرق المدينة، وأحمد الطريفي من عين يبرود شرقاً.

ومن بلعين غرب رام الله، اعتقل الاحتلال محمود عيسى أبو رحمة (23 عاماً)، وقصي فلاح أبو رحمة (19 عاماً)، وفق ما أفاد منسق اللجنة الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان في بلعين عبد الله أبو رحمة للوكالة الرسمية.

وفي الخليل، اندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال في مخيم العروب شمالاً، وجرى اعتقال الأسير المحرر محمود الفسفوس من دورا جنوبا، ويزن عز الدين تيلخ من مخيم الفوار جنوباً.

واعتقل الاحتلال أكرم أبو سرور (35 عاما) من بلدة الدوحة غرب بيت لحم.