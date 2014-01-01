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قرار باخلاء مبنى في سلوان لصالح جمعية استيطانية

الإثنين 27 يناير 2020 08:17 ص / بتوقيت القدس +2GMT
قرار باخلاء مبنى في سلوان لصالح جمعية استيطانية


القدس المحتلة / سما /

أصدرت محكمة احتلالية، مساء الأحد، قرارا يقضي بإخلاء مبنى عائلة دويك من عقارها في حي بطن الهوى ببلدة سلوان، لصالح "جمعية عطيرت كوهنيم الاستيطانية".

وأوضح مركز معلومات وادي حلوة-سلوان ولجنة حي بطن الهوى، في بيان مشترك، أن محكمة الاحتلال رفضت الاعتراضات التي قدمتها عائلة دويك على البلاغات القضائية التي كانت قد تسلمتها من جمعية "عطيرت كوهنيم" عام 2014، وأمهلت المحكمة العائلة حتى مطلع آب القادم لتنفيذ قرار الإخلاء.

وبين مازن دويك أن عقار العائلة مكون من 5 طوابق، تعيش فيه 5 عائلات ويبلغ عددهم حوالي 25 فردا، مشيرا إلى أن جده قام بشراء الأرض عام 1963، ومنذ ذلك الوقت تعيش فيه العائلة".

وأوضح مركز معلومات ولجنة بطن الهوى أن 84 عائلة من بطن الهوى تسلموا على مدار السنوات الماضية بلاغات قضائية للمطالبة بالأرض المقام عليها منازلهم، ويخوضون جميعهم صراعا في المحاكم الإسرائيلية لإثبات حقهم بالأرض التي قاموا بشرائهم من أصحابها السابقين بأوراق رسمية.

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