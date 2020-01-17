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مركز الميزان يطالب بمحاسبة عناصر شرطة اعتدوا على موقوف بغزة

الإثنين 27 يناير 2020 07:49 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مركز الميزان يطالب بمحاسبة عناصر شرطة اعتدوا على موقوف بغزة


غزة / سما /

طالب مركز الميزان لحقوق الإنسان، بمحاسبة أفراد من الشرطة في غزة، اعتدوا على المواطن محمد فايز أبو العطا (31 عاما)، فور اعتقاله على خلفية شجار مع أحد أفراد الشرطة، ما أدى إلى إصابته بكسور في كلا ساقيه.

ووفق المعلومات المتوفرة للمركز وإفادة عائلته، "فقد نقل المواطن محمد فايز عثمان أبو العطا البالغ من العمر (25 عاماً)، إلى مجمع الشفاء الطبي في مدينة غزة، عند حوالي الساعة 19:00 من مساء يوم الاثنين 20/1/2020، إثر تعرضه للضرب بالعصي من قبل أفراد من الشرطة، حيث كان محتجزاً في نظارة مركز شرطة الشجاعية شرق مدينة غزة، وتبين من خلال الفحص الطبي أنه مصاب بعدة كسور في الساقين.

واعتقل ابو العطا مساء يوم الاثنين الموافق 20/1/2020، في المحافظة الوسطى، على خلفية شجار وقع عند حوالي الساعة 12:30 من ظهر يوم الجمعة 17/1/2020، بينه وبين شخص كان يرتدي لباسا مدنيا في منطقة سكناه في حي الشجاعية، حيث تطور الشجار لعراك استخدم فيه أبو العطا السلاح الأبيض وأصاب الشخص الآخر الذي اتضح بأنه يتبع للمباحث العامة بجرح في إحدى يديه".

ووفقا لإفادة العائلة فإنه وعلى إثر الشجار، وصلت قوة من الشرطة عند حوالي الساعة 4:30 من مساء اليوم نفسه إلى منزل أبو العطا، حيث احتجزت ثلاثة من أشقائه وزوجته وطفليهما، وتم نقلهم إلى مركز شرطة الشجاعية، فيما يبدو للضغط على محمد أبو العطا لتسليم نفسه. وأفرجت الشرطة عن قسم من المحتجزين من بينهم الأطفال مساء اليوم نفسه، في حين أفرج عن الباقين صباح اليوم التالي السبت 18/1/2020.

وقال مركز الميزان لحقوق الإنسان أنه "ينظر بقلق شديد لاعتداء أفراد من الشرطة على أحد الموقوفين، والتعامل معه ومع ذويه بشكل خارج عن إطار القانون، وهي الجهة المكلفة بإنفاذه وحمايته، ويرى المركز أن مثل هذا السلوك من شأنه تقويض سيادة القانون وفتح الباب على مصراعيه أمام حالات أخذ القانون باليد وعدم احترامه".

وطالب المركز النيابة العامة بفتح تحقيق جدي في الحادث، وفي مجمل الأحداث والإجراءات التي اتبعتها الشرطة في تعاملها مع عائلة أبو العطا، وتقديم من يثبت تجاوزه للقانون للعدالة، واتخاذ التدابير اللازمة والكفيلة بعدم تكرار مثل هذه التجاوزات.

#مركز الميزان #موقوف #غزة #الشرطة

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