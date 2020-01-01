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حالة الطقس : ارتفاع على الحرارة

الإثنين 27 يناير 2020 07:44 ص / بتوقيت القدس +2GMT
حالة الطقس : ارتفاع على الحرارة


رام الله / سما /

توقعت دائرة الارصاد الجوية أنّ يكون الجو بارداُ نسبياً الى بارد وغائماً جزئيا الى غائم ويطرأ ارتفاع اخر على درجات الحرارة، والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.
الثلاثاء: يكون الجو غائماً جزئيا الى غائم ويطرأ ارتفاع طفيف اخر على درجات الحرارة، مع بقاء الجو باردا نسبياً الى بارد، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احياناً والبحر خفيف ارتفاع الموج.
الاربعاء: يستمر الجو باردأ نسبياً الى بارد وغائماً جزئيا الى غائم ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، والرياح غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

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