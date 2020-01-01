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صيدم والبكري يزوران عائلة أمين سر إقليم شمال الخليل الأسير هاني جعارة

الأحد 26 يناير 2020 10:22 م / بتوقيت القدس +2GMT
صيدم والبكري يزوران عائلة أمين سر إقليم شمال الخليل الأسير هاني جعارة


الخليل / سما /

زار عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، نائب أمين سرها صبري صيدم، ومحافظ الخليل جبرين البكري، اليوم الأحد، عائلة أمين سر حركة فتح- إقليم شمال الخليل، هاني جعارة المعتقل في سجون الاحتلال الاسرائيلي.

وأشار صيدم إلى أن هدف الزيارة دعم الأسرة وإسنادها في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها، وتعبيراً عن رفض سياسة الاعتقالات الموجهة ضد قيادات وكوادر الحركة.

بدوره، أكد البكري استمرار جهود المحافظة في إسناد كامل القطاعات في الخليل ورفض ما يمارسه الاحتلال من إجراءات ضد السكان.

كما زار صيدم ومحافظ الخليل، منزل الأسير المحرر علي سلهب، ومقبرة الشهداء في الخليل.

#صبري صيدم #جبرين البكري #هاني جعارة #فتح #الخليل

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