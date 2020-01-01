عبد المهدي: استهداف السفارة الأمريكية تصرف غير مسؤول ويضر بمصالح البلاد

بغداد /سما/

وجه رئيس الوزراء العراقي، عادل عبد المهدي يوم الأحد، القوات الأمنية بمنع أي اعتداءات تستهدف السفارة الأمريكية ببغداد، إثر القصف الصاروخي الأخير الذي استهدف محيط السفارة عصر اليوم.

وقال عبد المهدي في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء العراقية "واع": ": الهجوم على سفارة أميركا في بغداد تصرف فردي غير مسئول".

وقال، أن استهداف السفارة الأمريكية في بغداد قد يحول العراق إلى ساحة حرب.

واستهدفت المنطقة الخضراء في الفترة الأخيرة بسلسلة من الهجمات الصاروخية آخرها كان بداية الشهر الحالي،

وقال الجيش العراق في بيان، إن صاروخي كاتيوشا سقطا داخل المنطقة الخضراء شديدة التحصين ببغداد والتي تضم المباني الحكومية وبعثات دبلوماسية أجنبية.