  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

عبد المهدي: استهداف السفارة الأمريكية تصرف غير مسؤول ويضر بمصالح البلاد

الأحد 26 يناير 2020 10:19 م / بتوقيت القدس +2GMT
عبد المهدي: استهداف السفارة الأمريكية تصرف غير مسؤول ويضر بمصالح البلاد


بغداد /سما/

وجه رئيس الوزراء العراقي، عادل عبد المهدي يوم الأحد، القوات الأمنية بمنع أي اعتداءات تستهدف السفارة الأمريكية ببغداد، إثر القصف الصاروخي الأخير الذي استهدف محيط السفارة عصر اليوم.

وقال عبد المهدي في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء العراقية "واع": ": الهجوم على سفارة أميركا في بغداد تصرف فردي غير مسئول".

وقال، أن استهداف السفارة الأمريكية في بغداد قد يحول العراق إلى ساحة حرب.

واستهدفت المنطقة الخضراء في الفترة الأخيرة بسلسلة من الهجمات الصاروخية آخرها كان بداية الشهر الحالي،

وقال الجيش العراق في بيان، إن صاروخي كاتيوشا سقطا داخل المنطقة الخضراء شديدة التحصين ببغداد والتي تضم المباني الحكومية وبعثات دبلوماسية أجنبية.

#السفارة الأمريكية #بغداد #عادل عبد المهدي #العراق

الأكثر قراءة اليوم

تفاصيل جديدة.. قناة عبرية تكشف عن أهم نقاط "صفقة ترامب"

صفقة القرن: دولة فلسطينية بدون جيش وحدود والعاصمة في شعفاط وممر آمن بين غزة والضفة

موقع إيطالي: لماذا أسرع ترامب في الإعلان عن صفقة القرن؟

الاحتلال يكشف تفاصيل جديدة عن اغتيال الشهيد أبو العطا و الوحدة 9900 التي شاركت في اغتياله

د.يوسف : حماس تتواصل سريا مع أمريكا ولا زالت تحت غطاء "الإخوان"

تلويح بحل السلطة رداًً على صفقة القرن.. واجتماعات داخلية على كافة المستويات لبحث الموقف

طائرات الاحتلال تستهدف عدة مواقع للمقاومة جنوب قطاع غزة

الأخبار الرئيسية

البيت الأبيض يدرس استدعاء السفراء العرب لإطلاعهم على صفقة القرن.. وكوشنر يكشف عن تفاصيلها غدا

وزير الجيش الإسرائيلي يصرح لأول مرة حول صفقة القرن.. لن نسمح بإقامة دولة فلسطينية

سقوط صاروخ في محيط "صوفا" جنوب قطاع غزة.. والاحتلال يستهدف موقعا للمقاومة

66

جلسة طارئة لقيادة جيش الاحتلال برئاسة بينت لبحث الاستعدادات قبل اعلان صفقة القرن

هنية: جاهزون للقاء عاجل مع "فتح" وجميع الفصائل في القاهرة لمواجهة صفقة القرن