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الأشغال تخصص مبلغًا ماليًا لإصلاح الأضرار جراء المنخفض

الأحد 26 يناير 2020 10:15 م / بتوقيت القدس +2GMT
الأشغال تخصص مبلغًا ماليًا لإصلاح الأضرار جراء المنخفض


رام الله / سما /

خصصت وزارة الاشغال العامة والإسكان مبلغًا ماليًا لتعويض الأضرار التي وقعت خلال المنخفض الجوي

جاء ذلك خلال لقاء وزير الأشغال د.محمد زيارة ومدراء مديريات الوزارة في مختلف المحافظات، حيث تم مناقشة الجهود التي بذلتها طواقم الوزارة خلال المنخفضات الجوية الأخيرة.

وأشار زيارة إلى أنه أنه تم تخصيص مبلغ مالي لعلاج الأضرار التي نجمت عن المنخفض، مبينًا أنه سيتم بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة من المحافظات والبلديات.

ودعا وزير الأشغال، الطواقم لاستمرار الجهود في علاج الأضرار التي لحقت بقطاع الطرق بالمتابعة وإجراء الإصلاحات اللازمة.

#الاشغال العامة #المنخض الجوي #اضرار

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