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الجهاد الاسلامي تجدد رفضها لـ"صفقة القرن" وتدعو جماهير شعبنا للتحرك الواسع

الأحد 26 يناير 2020 10:09 م / بتوقيت القدس +2GMT
الجهاد الاسلامي تجدد رفضها لـ"صفقة القرن" وتدعو جماهير شعبنا للتحرك الواسع


غزة / سما /

أكدت حركة الجهاد الاسلامي في فلسطين على رفضها المطلق لمخطط ترامب الهادف لتصفية القضية الفلسطينية، مشددة على وقوفها إلى جانب كل القوى الحية ضد هذه المخططات.

وقال عضو المكتب السياسي في حركة الجهاد خالد البطش في بيان صحفي، مساء اليوم الأحد، إنه يجب توحيد الجهود والعمل وفق استراتيجية وطنية جامعة لإسقاط ما يسمى بـ "صفقة ترمب" ، وحماية القدس والمسجد الأقصى المبارك.

ورحبت حركة الجهاد، بدعوة إسماعيل هنية لعقد لقاء وطني لبناء استراتيجية مواجهة ويضع الاليات اللازمة للعمل على حماية الثوابت وتعزيز صمود شعبنا ومجابهة كل التحديات التي تتهدد حقوقنا وقضيتنا.

ودعت جماهير شعبنا في كل أماكن تواجده للتحرك الواسع ضد المخطط الصهيوأمريكي الخطير، والوقوف بكل قوة وبسالة لإسقاط الصفقة والدفاع عن أرضنا وثوابتنا ومقدساتنا.

#الجهاد الاسلامي #اسماعيل هنية #حماس #صفقة القرن #غزة #فتح

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