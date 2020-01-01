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دول الخليج لا تعارض صفقة القرن..

البيت الأبيض يدرس استدعاء السفراء العرب لإطلاعهم على صفقة القرن.. وكوشنر يكشف عن تفاصيلها غدا

الأحد 26 يناير 2020 09:44 م / بتوقيت القدس +2GMT
البيت الأبيض يدرس استدعاء السفراء العرب لإطلاعهم على صفقة القرن.. وكوشنر يكشف عن تفاصيلها غدا


القدس المحتلة / سما /

أفادت القناة 13 العبرية، مساء اليوم الأحد، بأن البيت الأبيض يدرس استدعاء السفراء العرب في الولايات المتحدة الأمريكية، لإطلاعهم على تفاصيل "صفقة القرن".

‪‎‪على الصعيد ذاته، أشارت القناة العبرية إلى أن الرئيس الأمريكي ترامب سيلقي غدًا الاثنين خطابا بالبيت الأبيض، بحضور رئيس الوزراء نتنياهو، مبينة أن صهره جيرارد كوشنير سيكشف عن تفاصيل "صفقة القرن" بعد خطابه.

وقالت ‪‎‪القناة 7 العبرية، إن رؤساء مستوطنات من الضفة الغربية، يسافرون اليوم لواشنطن، للمشاركة في الإعلان عن صفقة القرن.

وأكد رؤساء المستوطنات أنهم سيعملون على ضمان ضم مستوطنات الضفة للسيادة "الإسرائيلية".

في السياق، قالت قناة "كان" الاسرائيلية، إن مصادر بدول الخليج، أكدت اليوم لمصادر دبلوماسية غربية، أن دول الخليج لا تعارض صفقة القرن، رغم أنها لا تتطرق لقيام دولة فلسطينية مستلقة على حدود الرابع من حزيران 67.

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