ترامب يطلع نتنياهو وغانتس على تفاصيل خطته للسلام في لقائين منفردين

واشنطن/ وكالات/

قال مصدر أمريكي مطلع :"إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيعقد اجتماعين متعاقبين مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ومنافسه السياسي بيني غانتس يوم الاثنين، وسيعرض عليهما على الأرجح بعض تفاصيل خطته للسلام في الشرق الأوسط.

وقال المصدر، إن ترامب سيلتقي بنتنياهو أولا، ثم سيجتمع بغانتس، المنافس السياسي الرئيسي لنتنياهو، مشيراً إلى أن المحادثات ستستمر يوم الثلاثاء.

وكان نتنياهو قال، إنه سيلتقي بترامب يومي الاثنين والثلاثاء، فيما قال غانتس إنه سيجتمع بالرئيس الأمريكي يوم الاثنين.

"رويترز"