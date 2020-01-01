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الشعبية تحيي ذكرى استشهاد الحكيم في مخيم الدهيشة

الأحد 26 يناير 2020 09:18 م / بتوقيت القدس +2GMT
الشعبية تحيي ذكرى استشهاد الحكيم في مخيم الدهيشة


بيت لحم / سما /

أحيت الجبهة الشعبية في مخيم الدهيشة، مساء اليوم الأحد، الذكرى الثانية عشر لرحيل الدكتور جورج حبش مؤسس الجبهة الشعبية، وأمينها العام لنحو ثلاثة عقود، في مسيرة جابت شوارع وأزقة المخيم.

ورفع المشاركون الأعلام الفلسطينية ورايات الجبهة وصور للدكتور حبش ولافتات تشيد بمسيرته النضالية ودفاعه عن القضية الفلسطينية.

ووزعت الجبهة بيانا استذكرت فيه مناقب الحكيم وإدراكه لخطورة المشروع الصهيوني، كما عرف بدعوته الدائمة للوحدة السياسية والفكرية كنهج في مواجهة المشروع الاستعماري.

وحيت الجبهة، الأسرى في سجون الاحتلال الصامدين بعزم وثبات خاصة عشرت الكوادر من الجبهة الذين اعتقلوا خلال الأربعة أشهر الماضية وتعرضوا للتعذيب العسكري الفاشي في أقبية التحقيق.

#جورج حبش #الجيهة الشعبية

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