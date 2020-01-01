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المالية بغزة توضح كميات الغاز المصري والإسرئيلي التي دخلت اليوم

الأحد 26 يناير 2020 09:12 م / بتوقيت القدس +2GMT
المالية بغزة توضح كميات الغاز المصري والإسرئيلي التي دخلت اليوم


غزة / سما /

أفادت وزارة المالية بغزة، مساء اليوم الأحدـ، أن الجانب المصري زود قطاع غزة بكميات جديدة من غاز الطهي، إضافة لكميات أخرى دخلت من معبر كرم أبو سالم التجاري من الجانب الإسرائيلي.

وأوضحت الوزارة، أن 16 شاحنة محملة بغاز الطهي دخلت إلى قطاع غزة من الجانب المصري، بالإضافة إلى 5 شاحنات غاز من الجانب الاسرائيلي، وسيتم توزيع الكميات على محطات التوزيع مع تحريز جزء من الكمية للاحتياجات الطارئة.

وأكدت أن هناك وعودات بدخول كميات إضافية الثلاثاء القادم عبر الجانب المصري، مبيناً أن دخول الغاز الإسرائيلي سيكون من الأحد حتى الخميس بكميات مقننة.

#مالية غزة #غاز #قطاع غزة

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