هنية يفتتح ملعب بيت لاهيا بحلته الجديدة بدعم من السعودية

غزة / سما /

افتتح الأستاذ عبد السلام هنية عضو المجلس الأعلى للشباب والرياضة ورئيس مؤسسة أمواج الرياضية، ملعب بيت لاهيا بحلته الجديدة وذلك ضمن المرحلة الختامية لمشاريع تطوير البنية التحتية الرياضية.

وجاء ذلك بحضور ممثلي المؤسسات الرسمية والدولية، تروند جنسن نائب المدير العام في الاونروا، وتشيتوسي نوجوتشي مديرة مكتب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في غزة، وإبراهيم أبو سليم نائب رئيس اتحاد كرة القدم، والعديد من الشخصيات الرياضية والوطنية.

وقدم هنية، شكره للمملكة العربية السعودية على مشاريعها التي قدمتها للقطاع الرياضي، مثمنًا جهود وكالة الأمم المتحدة والبرنامج الإنمائي والسيد روبيرتو فالنت، والأستاذ باسل ناصر المدير السابق للبرنامج الإنمائي وبلدية بيت لاهيا في إنجاح هذا الإفتتاح. وإدارة نادي بيت حانون

والسادة إيمان الحسيني وحكمت الخيري. ومحمد قاسم واحمد مقبل

المشرفين علي المشروع

وأوضح هنية، أن الوعد قد تحقق بهذا الإنجاز الرياضي الذي جاء ضمن سلسلة المشاريع التي تم تطويرها مؤخراً، مهنئاً جمهور مدينة بيت لاهيا على تطوير الملعب الذي أصبح متاحاً لإستقبال المباريات في جميع الأوقات.

وبدورها أعربت نوجوتشي مديرة مكتب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في غزة، عن سعادتها بالإنجازات الرياضية وتطوير الملاعب، مؤكدةً أن البرنامج الإنمائي سيبقى مستمراً في دعم الرياضة الفلسطينية في غزة.

ونوه جنسن نائب المدير العام في الأونروا، أن ما تقوم به وكالة الغوث هو واجب تجاه الرياضة الفلسطينية وتطوير البنية الرياضية، متمنياً أن مشاهدة لاعباً فلسطينيناً في الملاعب العالمية على خطى المصري ونجم ليفربول محمد صلاح.

من جهته هنأ أبو سليم الأسرة الرياضية ومدينة بيت لاهيا بالإنجاز الكبير وافتتاح الملعب والذي يشكل إضافة نوعية للبنية التحتية الرياضية، مقدماً شكره للمملكة السعودية على دعمها الكبير للرياضة الفلسطينية.

الجدير ذكره، أن إفتتاح ملعب بيت لاهيا جاء على هامش مباراة شباب جباليا وخدمات الشاطئ ضمن مباريات دوري الدرجة الممتازة، وسط حضور جماهيري كبير.