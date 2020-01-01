  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

غنيم يبحث مع خبراء في قطاع المياه "النهر السري" المزعوم في البحر الميت

الأحد 26 يناير 2020 08:35 م / بتوقيت القدس +2GMT
غنيم يبحث مع خبراء في قطاع المياه "النهر السري" المزعوم في البحر الميت


رام الله / سما /

 بحث رئيس سلطة المياه مازن غنيم، اليوم الأحد، مع عدد من المتخصصين في مجال الجولوجيا والهيدروجيولوجيا ما تم تداوله حول "نهر جديد سري في البحر الميت"، من خلال تقرير بثه التلفزيون الإسرائيلي.

وخلص الحضور، اعتمادا على الخرائط الجوية لمنطقة البحر الميت وما حولها، إلى مجموعة من النتائج أبرزها تحديد الموقع لما سمي بـ"النهر السري"، وهو في المنطقة الممتدة ما بين الجزئين الجنوبي والشمالي من البحر الميت، وهي منطقة ذات تموضع جيولوجي تتميز بوجود ترسبات طينية، وأن الخرائط بينت عدم وجود نهر سري، إنما وجود أخاديد، وهذه الأخاديد متفرعة في أكثر من مسار على امتداد المنطقة الشمالية من أحواض التجفيف في الجزء الجنوبي للبحر الميت وصولا إلى المنطقة الجنوبية للجزء الشمالي من البحر، تكونت نتيجة تدفق وانسياب المياه شديدة الملوحة في أحواض التجفيف من الجنوب إلى الشمال.

وأكدوا أن التدفق بالأساس يأتي نتيجة نهب الاحتلال للثروات الطبيعية لصالح صناعة التعدين على حساب حقوقنا الوطنية، من خلال وجود قناة مياه رئيسية اسمنتية صناعية للجانب الإسرائيلي ممتدة من الجھة الغربية للمنطقة الجنوبية من الجزء الشمالي للبحر الميت، وصولا إلى الجھة الغربية للمنطقة الشمالية من أحواض (التجفيف) التبخير.

كما جرى خلال اللقاء مناقشة عوامل إضافية تدعم زيادة تدفق الأخاديد حديثا، أبرزها أن منطقة البحر الميت هي منطقة نشاط زلزالي وهذا قد ينتج عنه صدع ما بين الصخور في المنطقة، كذلك طبيعة الأرض والطبقات المحصورة قد تزيد من تدفق المياه من الطبقات الطينية.

وشدد المجتمعون على أهمية هذه المباحثات والتفاعل المبني على البحث والمعلومات الدقيقة في سبيل المصلحة الوطنية وحقوقنا المائية وعليه تم الاتفاق على تشكيل فريق وطني يضم العديد من الباحثين والمتخصصين في المجال لمتابعة قضايا المياه في الوطن وتقديم دراسات معمقة حولها.

#النهر السري #غنيم #قطاع المياه #البحر الميت

الأكثر قراءة اليوم

تفاصيل جديدة.. قناة عبرية تكشف عن أهم نقاط "صفقة ترامب"

صفقة القرن: دولة فلسطينية بدون جيش وحدود والعاصمة في شعفاط وممر آمن بين غزة والضفة

موقع إيطالي: لماذا أسرع ترامب في الإعلان عن صفقة القرن؟

الاحتلال يكشف تفاصيل جديدة عن اغتيال الشهيد أبو العطا و الوحدة 9900 التي شاركت في اغتياله

د.يوسف : حماس تتواصل سريا مع أمريكا ولا زالت تحت غطاء "الإخوان"

طائرات الاحتلال تستهدف عدة مواقع للمقاومة جنوب قطاع غزة

معاريف : الأردن ومصر ستقِفان على الحياد من “صفقة القرن” وترامب سيضغط ويُهدّد الملك عبد الله لقبولها

الأخبار الرئيسية

سقوط صاروخ في محيط "صوفا" جنوب قطاع غزة.. والاحتلال يستهدف موقعا للمقاومة

وزير الجيش الإسرائيلي يصرح لأول مرة حول صفقة القرن.. لن نسمح بإقامة دولة فلسطينية

66

جلسة طارئة لقيادة جيش الاحتلال برئاسة بينت لبحث الاستعدادات قبل اعلان صفقة القرن

هنية: جاهزون للقاء عاجل مع "فتح" وجميع الفصائل في القاهرة لمواجهة صفقة القرن

السلطة

تلويح بحل السلطة رداًً على صفقة القرن.. واجتماعات داخلية على كافة المستويات لبحث الموقف