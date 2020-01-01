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اشتية: الميزة التنافسية للفلسطينيين في العالم هي التعليم

الأحد 26 يناير 2020 08:33 م / بتوقيت القدس +2GMT
اشتية: الميزة التنافسية للفلسطينيين في العالم هي التعليم


رام الله / سما /

 قال رئيس الوزراء محمد اشتية: "كانت وما زالت الميزة التنافسية للفلسطينيين هي التعليم، فبعد النكبة أصبحت استراتيجية البقاء للفلسطينيين هي التعليم، ونحن الآن لدينا أعلى نسبة خريجي جامعات في المنطقة".

جاء ذلك خلال كلمته في حفل الذكرى العاشرة لتأسيس برنامج منح التعليم العالي لفلسطين، أقامه المجلس الثقافي البريطاني، اليوم الأحد، بمدينة رام الله، بحضور وزير التعليم العالي محمود أبو مويس، والقنصل البريطاني العام في القدس فيليب هول، وعدد من ممثلي الجامعات البريطانية، وخريجي البرنامج.

وأضاف اشتية: "نثمن الدعم البريطاني لفلسطين على صعيد العديد من القطاعات، وسندعم استمرارية هذا البرنامج، وقد وفرنا له الدعم مؤخرا من قبل الصناديق العربية".

#اشتيه #فلسطين #التعليم #رام الله

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