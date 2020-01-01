حركة فتح إقليم إسبانيا تحيي إنطلاقة الثورة الفلسطينية الـ55

مدريد /سما/

أحيت حركة فتح إقليم إسبانيا الذكرى الـ55 للثورة الفلسطينية المعاصرة في العاصمة الاسبانية مدريد.

وحضر الاحتفال الذي نظم في مقر نقابة العمال الاسبانية، السفير الفلسطيني لدى اسبانيا كفاح عودة، ومفوض الأقاليم الخارجية لحركة فتح وعضو لجنتها المركزية سمير الرفاعي، وسفير دولة فلسطين لدى لبنان أشرف دبور، وكوكبة من السفراء العرب والدول الصديقة لشعبنا وبمشاركة واسعة من أبناء الجالية الفلسطينية والعربية والأصدقاء الإسبان.

وتخلل الاحتفال القاء كلمات باسم الرفاعي، وعودة، والأمين العام لنقابة العمال الإسبانية لويزمي رييو، وفقرات فنية وتراثية فلسطينية، وعروضاً تضامنية لفرقة الفنانة والمغنية الإسبانية كرستينا باييه، وفرقة مؤسسة المكي مورسيا الدولية للثقافة باسبانيا .