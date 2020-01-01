سقوط 4 صواريخ كاتيوشا قرب السفارة الأمريكية في بغداد

بغداد /سما/

سقطت أربعة صواريخ كاتيوشا اليوم الأحد قرب السفارة الأمريكية في المنطقة الخضراء شديدة التحصين وسط بغداد، دون خسائر، بحسب مصدر في وزارة الداخلية العراقية.

وقال المصدر لوكالة أنباء (شينخوا) "إن أربعة صواريخ كاتيوشا سقطت مساء اليوم في منطقة خالية قرب مبنى السفارة الأمريكية في المنطقة الخضراء وسط بغداد".

وتابع أنه "لم تسجل خسائر في هذا الهجوم"، مشيرا إلى "أن صفارات الانذار دوت في السفارة".

ولم تعلن أي مجموعة مسلحة مسؤوليتها عن الهجوم.

وكانت عدة مجموعات شيعية مسلحة قد هددت بشن هجمات على قواعد ومنشآت أمريكية في العراق، رداً على مقتل نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي ابو مهدي المهندس، وقائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني الجنرال قاسم سليماني.

وقتل سليماني والمهندس وستة من مرافقيهم في الثالث من كانون ثاني/يناير الجاري في هجوم لطائرة بدون طيار قرب مطار بغداد الدولي.

ومنذ مقتلهما، سقطت أكثر من مرة صواريخ قرب مبنى السفارة الأمريكية في العاصمة العراقية.

واعتبر رئيس حكومة تصريف الأعمال العراقية عادل عبدالمهدي، في كلمة الأسبوع الماضي أن الهجمات على السفارة الأمريكية تسيء للعراق، مؤكدا أنها "غير مقبولة مهما كانت النوايا".