  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

سقوط 4 صواريخ كاتيوشا قرب السفارة الأمريكية في بغداد

الأحد 26 يناير 2020 08:02 م / بتوقيت القدس +2GMT
سقوط 4 صواريخ كاتيوشا قرب السفارة الأمريكية في بغداد


بغداد /سما/

سقطت أربعة صواريخ كاتيوشا اليوم الأحد قرب السفارة الأمريكية في المنطقة الخضراء شديدة التحصين وسط بغداد، دون خسائر، بحسب مصدر في وزارة الداخلية العراقية.

وقال المصدر لوكالة أنباء (شينخوا) "إن أربعة صواريخ كاتيوشا سقطت مساء اليوم في منطقة خالية قرب مبنى السفارة الأمريكية في المنطقة الخضراء وسط بغداد".

وتابع أنه "لم تسجل خسائر في هذا الهجوم"، مشيرا إلى "أن صفارات الانذار دوت في السفارة".

ولم تعلن أي مجموعة مسلحة مسؤوليتها عن الهجوم.

وكانت عدة مجموعات شيعية مسلحة قد هددت بشن هجمات على قواعد ومنشآت أمريكية في العراق، رداً على مقتل نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي ابو مهدي المهندس، وقائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني الجنرال قاسم سليماني.

وقتل سليماني والمهندس وستة من مرافقيهم في الثالث من كانون ثاني/يناير الجاري في هجوم لطائرة بدون طيار قرب مطار بغداد الدولي.

ومنذ مقتلهما، سقطت أكثر من مرة صواريخ قرب مبنى السفارة الأمريكية في العاصمة العراقية.

واعتبر رئيس حكومة تصريف الأعمال العراقية عادل عبدالمهدي، في كلمة الأسبوع الماضي أن الهجمات على السفارة الأمريكية تسيء للعراق، مؤكدا أنها "غير مقبولة مهما كانت النوايا".

#بغداد #السفارة الأمريكية #صواريخ

الأكثر قراءة اليوم

تفاصيل جديدة.. قناة عبرية تكشف عن أهم نقاط "صفقة ترامب"

صفقة القرن: دولة فلسطينية بدون جيش وحدود والعاصمة في شعفاط وممر آمن بين غزة والضفة

موقع إيطالي: لماذا أسرع ترامب في الإعلان عن صفقة القرن؟

الاحتلال يكشف تفاصيل جديدة عن اغتيال الشهيد أبو العطا و الوحدة 9900 التي شاركت في اغتياله

د.يوسف : حماس تتواصل سريا مع أمريكا ولا زالت تحت غطاء "الإخوان"

طائرات الاحتلال تستهدف عدة مواقع للمقاومة جنوب قطاع غزة

معاريف : الأردن ومصر ستقِفان على الحياد من “صفقة القرن” وترامب سيضغط ويُهدّد الملك عبد الله لقبولها

الأخبار الرئيسية

وزير الجيش الإسرائيلي يصرح لأول مرة حول صفقة القرن.. لن نسمح بإقامة دولة فلسطينية

سقوط صاروخ في محيط "صوفا" جنوب قطاع غزة.. والاحتلال يستهدف موقعا للمقاومة

66

جلسة طارئة لقيادة جيش الاحتلال برئاسة بينت لبحث الاستعدادات قبل اعلان صفقة القرن

هنية: جاهزون للقاء عاجل مع "فتح" وجميع الفصائل في القاهرة لمواجهة صفقة القرن

السلطة

تلويح بحل السلطة رداًً على صفقة القرن.. واجتماعات داخلية على كافة المستويات لبحث الموقف