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الملك الأردني يصدر توجيهاته لنقل الطلبة الفلسطينيين من الصين

الأحد 26 يناير 2020 06:47 م / بتوقيت القدس +2GMT
الملك الأردني يصدر توجيهاته لنقل الطلبة الفلسطينيين من الصين


عمان /سما/

أصدر الملك الأردني عبدالله الثاني اليوم الأحد، توجيهاته إلى الصين بشمول الطلبة الفلسطينيين لنقلهم عبر الطائرة الأردنية الخاصة التي تقل المواطنين والطلبة الأردنيين إلى المملكة.

وجاء نقل الطلبة والمواطنين الأردنيين والفلسطينيين بعد انتشار فيروس كورونا في المحافظات الصينية والذي أدى إلى 56 حالة وفاة وأكثر من 1975 إصابة بينها 234 خطيرة.

سفير دولة فلسطين في عمان عطاالله خيري ثمن موقف الملك الأردني بشمول الطلبة الفلسطينيين لنقلهم عبر الطائرة الأردنية إلى المملكة، خشية من وباء فيروس الكورونا.

وقال السفير خيري: "هذه المكرمة تضاف إلى سجل مكارم الملك عبد الله الحافلة بالمواقف الأخوية والمقدرة عاليا، ومعاملة الطلبة الفلسطينيين والاهتمام بهم في هذه الظروف الصعبة والخطيرة تماما كما يتعامل جلالته مع الأخوة الأردنيين".

وقال السفير خيري: "إن مكرمة الملك لم تقتصر فقط على الأردنيين والفلسطينيين في المدن الصينية التي استهدفها وانتشر فيها الفيروس، بل شملت الطلبة والمواطنين من الدول العربية لإبعادهم عن الخطر".

وأكد أن هذه المكرمة تؤكد حرص الملك على الأخوّة العربية واهتمامه بالأشقاء العرب أينما تواجدوا، والوقوف إلى جانبهم في السراء والضراء".

وأشاد بالعلاقات الأردنية الفلسطينية "الراسخة والقوية جدا، والمبنية على أسس متينة تستند على الأخوّة العميقة ووحدة المصير والهدف.

#الملك الأردني #الطلبة الفلسطينيين #الصين

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