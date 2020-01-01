"أونروا" تعلن فتح التسجيل لوظيفة معلم للعام الدراسي 2020-2021

غزة / سما /

أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" مساء اليوم الأحد، عن فتح باب التسجيل لوظيفة معلم خلال العام الدراسي 2020-2021م.

ونشرت "أونروا" على موقعها الالكتروني رابطًا للتسجيل في التخصصات التالية: (اللغة العربية – اللغة الإنجليزية – الرياضيات – العلــوم – المرحلة الدنيا – التربية الدينية – المواد الاجتماعية- التربية الرياضية- تكنولوجيا التعليم – الحاسوب - التربية الفنية).

وقالت إن على الراغبين في التقدم بطلبات لوظيفة معلم في التخصصات المذكورة أعلاه استيفاء أحد المؤهلات التالية: بكالوريوس تربية في التخصص المطلوب بمعدل لا يقل عن 75%، أو بكالوريوس آدابـ علوم في التخصص المطلوب بمعدل لا يقل عن 75 % إضافة إلى دبلوم تربية، ماجستير في التربية أو التخصص المطلوب لحاملي درجة البكالوريوس بمعدل أقل من 75%.

وأشارت إلى أنه بإمكان الراغبين بالتقدم للوظيفة تعبئة طلبات التوظيف إلكترونيًا من خلال الدخول إلى موقع التوظيف "إضغط هنا" في موعد أقصاه 16 فبراير 2020.

وبينت أن قوائم الانتظار الخاصة بهذا الإعلان ستكون سارية المفعول لمدة عامين دراسيين متتالين وبناء عليه لن يتم الإعلان عن توظيف معلمين في العام الدراسي المقبل.

وذكرت أنه وبناء على الأنظمة المعمول بها في وكالة الغوث الدولية والخاصة بسياسة التوظيف، سيتم قبول الشهادات الصادرة عن الجامعات والكليات المعتمدة من اليونسكو أو الهيئة الوطنية للاعتماد والجودة التابعة لوزارة التربية والتعليم العالي في الوطن.

ونبهت إلى أن قوائم الانتظار لوظيفة معلم الخاصة بالعام 2017 ستصبح لاغية مع نهاية العام الدراسي الحالي، مشترطة أنها ستحدد نوع ومدة العقد بناء على الاحتياج وتوفر التمويل.

وأشارت "أونروا" إلى أنها غير ملزمة بتوظيف المرشحين على قوائم الانتظار الناتجة عن هذا الإعلان، وأنه لن يتم قبول طلبات متأخرة بعد الموعد النهائي المحدد لاستقبال الطلبات.

ويجري عادة اختيار المرشحين لملء هذه المناصب وفقًا لترتيبهم في القائمة بعد اجتيازهم مرحلتي امتحان التوظيف والمقابلة، ويتوقع أن تصل أعداد الطلبات إلى أكثر من 40 ألف طلب، إذ لم تجري "أونروا" اختبارات منذ عام 2017 بدعوى استمرار الأزمة المالية التي أثرت على كثير من برامجها.