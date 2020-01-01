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جلسة طارئة لقيادة جيش الاحتلال برئاسة بينت لبحث الاستعدادات قبل اعلان صفقة القرن

الأحد 26 يناير 2020 05:32 م / بتوقيت القدس +2GMT
جلسة طارئة لقيادة جيش الاحتلال برئاسة بينت لبحث الاستعدادات قبل اعلان صفقة القرن


القدس المحتلة / سما /

من المقرر أن يعقد وزير جيش الاحتلال نفتالي بينيت اجتماعا قريبًا مع قادة جيشه في مقر قيادة فرقة الضفة الغربية المحتلة في مستوطنة بيت إيل وسط الضفة، لتدارس الاستعدادات لإعلان "صفقة القرن".

وذكرت القناة السابعة العبرية أن بينيت سيعقد جلسة طارئة وخاصة مع قيادة جيش ومخابرات الاحتلال في الضفة الغربية، للاستعداد لإمكانية رد الشارع الفلسطيني بشكل عنيف على إعلان "صفقة القرن" المقرر الثلاثاء القادم.

في حين تختلف التقديرات العسكرية والأمنية الإسرائيلية حول الرد الفلسطيني على الصفقة ما بين إمكانية تدهور الأمور لانتفاضة جديدة، وآخرون يرون أن الشارع الفلسطيني غير مبالٍ حاليًا ومنشغل بمشاكله اليومية.

وفي هذا الإطار، وضع جيش الاحتلال 6 كتائب عسكرية على أهبة الاستعداد للتدخل حال تدهور الأمور، في الوقت الذي أعلن فيه قائد أركان جيش الاحتلال أفيف كوخافي عن إلغائه لجدول أعماله غير الطارئ لصالح الاستعداد لما بعد الإعلان عن الصفقة.

#الجيش الإسرائيلي #نفتالي بينيت #صفقة القرن #الضفة الغربية

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