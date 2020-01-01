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عريقات: الانسحاب من اتفاقية أوسلو هو الرد الفلسطيني في حال إعلان خطة ترامب

الأحد 26 يناير 2020 05:16 م / بتوقيت القدس +2GMT
عريقات: الانسحاب من اتفاقية أوسلو هو الرد الفلسطيني في حال إعلان خطة ترامب


رام الله / سما /

هدد الفلسطينيون يوم الأحد، بالانسحاب من اتفاقية أوسلو التي تحدد العلاقة بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية إذا ما أعلنت الإدارة الأمريكية عن خطتها المرتقبة لحل النزاع في الشرق الأوسط، وفق ما قال مسؤولون فلسطينيون لوكالة فرانس برس.

وقال أمين سر تنفيذية المنظمة د.صائب عريقات "خطواتنا للرد على إعلان صفقة ترامب تتمثل بإعلان تنفيذ قرارات المجلس المركزي لمنظمة التحرير وأبرزها إعلان انتهاء المرحلة الانتقالية"

وأضاف: أن إعلان الخطة سيخلق واقعا جديدا و"يحوّل الاحتلال من احتلال مؤقت إلى دائم".

#صائب عريقات #منظمة التحرير #اتفاقية اوسلو #اسرائيل #صفقة القرن

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