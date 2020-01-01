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هنية: جاهزون للقاء عاجل مع "فتح" وجميع الفصائل في القاهرة لمواجهة صفقة القرن

الأحد 26 يناير 2020 05:13 م / بتوقيت القدس +2GMT
هنية: جاهزون للقاء عاجل مع "فتح" وجميع الفصائل في القاهرة لمواجهة صفقة القرن


غزة / سما /

أعلن رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية، ان حركته جاهزة لعقد لقاء عاجل مع الإخوة في حركة "فتح" وجميع الفصائل في القاهرة، لمواجهة صفقة القرن، مشددًا على ان الصفقة لن تمر.

وقال هنية، في تصريح صحفي، اليوم الاحد، :"إنّ فلسطين وطننا وأرضنا، وهي درة الأمة الثمينة غير قابلة للمساومة أو البيع والشراء"، مضيفًا انه "حماس" ترفض مؤامرة الصفقة القرن وان معركة التراجع فيها حرام علينا.

وطالب جميع أطياف الشعب الفلسطيني، إلى الوحدة في خندق واحد للدفاع عن قدسنا وحرمنا وحرماتنا من هجمات الاحتلال "الاسرائيلي"، الشرسة.

#اسماعيل هنية #حماس #حركة فتح #صفقة القرن #القاهرة #اسرائيل

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