هنية يعزي الرئيس التركي بضحايا زلزال ألازيغ

غزة / سما/

قدم رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، التعازي للرئيس التركي رجب طيب أردوغان في ضحايا الزلزال الذي ضرب شرقي تركيا يوم الجمعة.

وحسب بيان صدر عن الحركة، فقد "بعث هنية إلى الرئيس أردوغان، وإلى أسر الضحايا والجرحى، وإلى الشعب التركي الشقيق خالص عبارات التعزية، وأعمق مشاعر المواساة، داعيًا الله تعالى أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ومغفرته، وأن يمن على الجرحى والمصابين بالشفاء العاجل".

وعبر هنية عن "تضامن حماس مع الجمهورية التركية الشقيقة رئيسا وحكومة وشعبا وأهالي الضحايا والجرحى والمتضررين بهذا المصاب الأليم، سائلًا الله أن يحفظ تركيا من كل مكروه، ويديم عليها الأمن والاستقرار".

ومساء الجمعة، ضرب زلزال بقوة 6.8 درجات على مقياس ريختر ولاية ألازيغ، حسب رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد"، وشعر به سكان عدة دول مجاورة.

وأسفر الزلزال العنيف عن وفاة 29 شخصا، فيما بلغ عدد المصابين 1466، في ولايات ألازيغ، وملاطية، وديار بكر، وأديامان، وباطمان، وقهرمان مرعش، وشانلي أورفة .