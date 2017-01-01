  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

مجدلاني: لا نقبل بأي مشروع يستبعد الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس

الأحد 26 يناير 2020 03:51 م / بتوقيت القدس +2GMT
مجدلاني: لا نقبل بأي مشروع يستبعد الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس


رام الله / سما /

قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير أحمد مجدلاني، اليوم الأحد، إننا لن نعترف بأي مشروع يستبعد الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس واللاجئين والمستوطنات والحدود.

وأكد مجدلاني، في تصريحات صحفية، أن الاعلان عن "صفقة القرن" له وظيفة سياسية في هذا التوقيت، وهو خدمة نتنياهو في الانتخابات المقبلة، وبالتالي فإن المشروع أحادي الجانب بدأ تطبيقه منذ الإعلان عنه في 17 نوفمبر 2017 وليس بالشيء الجديد والمفاجئ.

وأضاف: الجديد في الموضوع هو محاولة لترسيم هذا المشروع التصفوي بصيغة تظهر كأن الوضع النهائي سيتم ترسيمه بمعزل عن الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني.

وشدد على أن مواجهة هذا المشروع وإفشاله، يتمثلان بالرفض العلني والصريح والواضح للصفقة ومواجهتها على الأرض، وقطع الطريق أمام محاولة ايجاد شريك فلسطيني ليكون طرفا في الصفقة وينزلق في مستنقع هذا المشروع التصفوي الخياني، وخلق مواقف إقليمية ودولية وعربية لعدم تمرير هذا المشروع.

وتابع أن وحدة الموقف الفلسطيني والجبهة الداخلية الفلسطينية هي نقطة الارتكاز لمقاومة تنطلق من رفض الشعب للمشروع والبناء عليه في إطار أحداث جبهة عربية وإسلامية.

وطلب من العالم ومن الاشقاء العرب التمسك بقرارات الشرعية والقانون الدوليين، لأن الهدف من هذا المشروع التصفوي هو خلق مرجعية بديلة عنهم.

#احمد مجدلاني #صفقة القرن

الأكثر قراءة اليوم

تفاصيل جديدة.. قناة عبرية تكشف عن أهم نقاط "صفقة ترامب"

قناة عبرية: أبو مازن لا يستطيع القيام بانتفاضة اخرى.. ووقف السلطة للتنسيق الأمني هو لعب بالنار!!

طائرات الاحتلال تستهدف عدة مواقع للمقاومة جنوب قطاع غزة

أزمة الغاز بغزة في طريقها للحل هذا الأسبوع

د.يوسف : حماس تتواصل سريا مع أمريكا ولا زالت تحت غطاء "الإخوان"

صور: الفنان إيهاب توفيق يتعرض لانتقادات بأول ظهوره له بعد وفاة والده

أبو مرزوق يناشد الرئيس عباس بدعوة الكل الوطني للقاء بالقاهرة

الأخبار الرئيسية

السلطة

تلويح بحل السلطة رداًً على صفقة القرن.. واجتماعات داخلية على كافة المستويات لبحث الموقف

صفقة القرن: دولة فلسطينية بدون جيش وحدود والعاصمة في شعفاط وممر آمن بين غزة والضفة

السيسي وعبد الله

معاريف : الأردن ومصر ستقِفان على الحياد من “صفقة القرن” وترامب سيضغط ويُهدّد الملك عبد الله لقبولها

الاحتلال يكشف تفاصيل جديدة عن اغتيال الشهيد أبو العطا و الوحدة 9900 التي شاركت في اغتياله

موقع إيطالي: لماذا أسرع ترامب في الإعلان عن صفقة القرن؟