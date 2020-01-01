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"الخارجية": جاليتنا والطلبة في الصين بخير وبصحة جيدة

الأحد 26 يناير 2020 03:43 م / بتوقيت القدس +2GMT
"الخارجية": جاليتنا والطلبة في الصين بخير وبصحة جيدة


رام الله / سما /

طمأنت وزارة الخارجية والمغتربين، مساء اليوم الأحد، شعبنا الفلسطيني أن جاليتنا والطلبة الدارسين في الصين بخير وبصحة جيدة.

وأوضحت الوزارة في بيان، اليوم الأحد، بناء على توجيهات الرئيس محمود عباس وتعليمات وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، تتابع سفارة دولة فلسطين في جمهورية الصين الصديقة أوضاع الجالية الفلسطينية والطلبة في مقاطعة هوبي، خاصة مدينة اوهان الصينية وذلك فيما يتعلق بفايروس كورونا.

وأكدت أنه لم تصل حتى اللحظة اية بلاغات لإصابة أي من أفراد الجالية بهذا الفيروس، قائلةً "تعمل السفارة بشكل مباشر على التواصل مع الجالية في كل من كوانزو، وايوو، وبكين للاطمئنان المباشر على سلامتهم وصحتهم"

وبين أنها تقوم بالتنسيق مع السلطات الصينية المختصة لمتابعة أية مستجدات تتعلق بأوضاع أبناء الجالية الفلسطينية، وتواصل التنسيق مع السفارات العربية الشقيقة لمتابعة تطورات الأحداث.

وشددت على وقوفها الدائم إلى جانب جمهورية الصين الصديقة، معربة عن أملها بنجاح الصين في هزيمة هذا الفيروس، وتمنياتها بالصحة والسلامة للشعب الصيني الصديق.

#الخارجية والمغتربين #الصين #فيروس كورونا

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