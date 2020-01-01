رقم صادم!.. كم بلغت قيمة مجوهرات أحلام بحفلها الأخير بالسعودية؟

سما / وكالات/

تزينت المطربة أحلام في حفلها الذي أقيم بالسعودية ضمن فعاليات موسم الرياض أول أمس الجمعة، والذي حمل اسم "ليلة فنانة العرب"، بمجوهرات قيمتها 7 ملايين دولار.

وبعد إطلالة أحلام أصبحت الفنانة صاحبة أغلى إطلالة عربية على الإطلاق، وتلقت في الحفل درعاً من الذهب الخالص، عبارة عن تاج يمثل شعارها "الملكة".

أحلام سافرت خصيصا إلى لندن للاتفاق على القطع، وهى مكونة من عقد وأقراط صممت خصيصاً لها من أحجار الالماس الأصفر والزمرد الأخضر.

وكانت هيئة الترفيه في المملكة العربية السعودية خصت الفنانة الإماراتية بليلة تكريمية، ضمن "ليالي الأساطير" التي نظمتها الهيئة على هامش فعاليات موسم الرياض بالسعودية، لتُصبح الفنانة الوحيدة في الوطن العربي التي يتم تكريمها بين مجموعة كبيرة من الفنانين الكبار في هذا الموسم.