  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

يعلون ينتقد طرح "صفقة القرن" في هذا التوقيت.. ما السبب؟

الأحد 26 يناير 2020 03:24 م / بتوقيت القدس +2GMT
يعلون ينتقد طرح "صفقة القرن" في هذا التوقيت.. ما السبب؟


القدس المحتلة / سما /

انتقد عضو حزب "كحول لفان" موشي يعلون، طرح خطة السلام الأمريكية (صفقة القرن) في هذا التوقيت، واصفاً إياها بالمناورة الإعلامية.
 
وبحسب قناة "كان" العبرية، قال يعلون: أن "طرح خطة السلام الأمريكية في هذا التوقيت، لا تعدو كونها مناورة إعلامية تهدف إلى تخليص رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو من النقاش بشأن حصانته البرلمانية".
 
وأضاف يعلون، أنه لا يمكن النظر بصورة جدية في الخطة قبل الانتخابات بأربعين يوماً.
 
ورجح أن لا يرفض رئيس حزبه بيني غانتس الخطة لأنها تحظى بإجماع في الشارع الإسرائيلي وتنسجم مع الخطوط العريضة لـ"كحول لفان".

#موشي يعلون #صفقة القرن #نتنياهو #كاحول لافان

الأكثر قراءة اليوم

تفاصيل جديدة.. قناة عبرية تكشف عن أهم نقاط "صفقة ترامب"

قناة عبرية: أبو مازن لا يستطيع القيام بانتفاضة اخرى.. ووقف السلطة للتنسيق الأمني هو لعب بالنار!!

طائرات الاحتلال تستهدف عدة مواقع للمقاومة جنوب قطاع غزة

أزمة الغاز بغزة في طريقها للحل هذا الأسبوع

صور: الفنان إيهاب توفيق يتعرض لانتقادات بأول ظهوره له بعد وفاة والده

أبو مرزوق يناشد الرئيس عباس بدعوة الكل الوطني للقاء بالقاهرة

تسجيل مسرب لـ"ترامب" عن سفيرة أميركية: تخلصوا منها!

الأخبار الرئيسية

السلطة

تلويح بحل السلطة رداًً على صفقة القرن.. واجتماعات داخلية على كافة المستويات لبحث الموقف

صفقة القرن: دولة فلسطينية بدون جيش وحدود والعاصمة في شعفاط وممر آمن بين غزة والضفة

السيسي وعبد الله

معاريف : الأردن ومصر ستقِفان على الحياد من “صفقة القرن” وترامب سيضغط ويُهدّد الملك عبد الله لقبولها

الاحتلال يكشف تفاصيل جديدة عن اغتيال الشهيد أبو العطا و الوحدة 9900 التي شاركت في اغتياله

موقع إيطالي: لماذا أسرع ترامب في الإعلان عن صفقة القرن؟