يعلون ينتقد طرح "صفقة القرن" في هذا التوقيت.. ما السبب؟

القدس المحتلة / سما /

انتقد عضو حزب "كحول لفان" موشي يعلون، طرح خطة السلام الأمريكية (صفقة القرن) في هذا التوقيت، واصفاً إياها بالمناورة الإعلامية.



وبحسب قناة "كان" العبرية، قال يعلون: أن "طرح خطة السلام الأمريكية في هذا التوقيت، لا تعدو كونها مناورة إعلامية تهدف إلى تخليص رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو من النقاش بشأن حصانته البرلمانية".



وأضاف يعلون، أنه لا يمكن النظر بصورة جدية في الخطة قبل الانتخابات بأربعين يوماً.



ورجح أن لا يرفض رئيس حزبه بيني غانتس الخطة لأنها تحظى بإجماع في الشارع الإسرائيلي وتنسجم مع الخطوط العريضة لـ"كحول لفان".