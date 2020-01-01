بشرى لبرشلونة.. فالنسيا يؤكد اقتراب رودريجو من الرحيل

وكالات / سما /

أكد رومان بيلفر مدير الاتصالات في نادي فالنسيا الإسباني على اقتراب رحيل نجم الخفافيش الأول رودريجو مورينو عن الفريق.

وارتبط اسم رودريجو مورينو بالانتقال للعب في صفوف برشلونة الإسباني خلال سوق الانتقالات الشتوية، لتعويض إصابة الأوروجواني لويس سواريز.

وأكدت التقارير الصحفية الإسبانية في الأيام القليلة الماضية أن برشلونة يتقرب بشدة من حسم صفقة رودريجو مورينو.

وأشارت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية بأن برشلونة بعد خسارته مساء أمس السبت من فالنسيا بهدفين نظيفين، ضمن فعاليات الجولة 21 من عمر مسابقة الدوري الإسباني، أصبح الأمر واضحاً للجميع، وهو ضرورة تعاقد البلاوجرانا مع مهاجم جديد، ورودريجو مورينو هو المرشح الأول.

وأكملت الصحيفة أن رودريجو مورينو لم يشارك في التشكيلة الأساسية لفريق فالنسيا مساء أمس، ودخل كبديل في الدقيقة 59 من عمر المباراة بدلاً من المهاجم كيفن جاميرو.

وتحدث رومان بيفلر بعدما سئل عن مستقبل مورينو قائلاً “يجب أن نكون مستعدين لرحيل رودريجو عن الفريق، في العام الماضي كان هناك اهتمام بضمه، والأمر يتكرر الآن”.

وأضاف “الأندية تهتم دائماً بالتعاقد مع اللاعبين الكبار، وبالتأكيد رودريجو مورينو واحداً منهم”.