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لامبارد يُطالب إدارة تشيلسي بضرورة التعاقد مع لاعبين جدد

الأحد 26 يناير 2020 02:11 م / بتوقيت القدس +2GMT
لامبارد يُطالب إدارة تشيلسي بضرورة التعاقد مع لاعبين جدد


وكالات / سما /

طلب فرانك لامبارد مدرب فريق تشيلسي الإنجليزي من إدارة النادي اللندني التعاقد مع صفقات جديدة خلال سوق الانتقالات الشتوية، خاصةً بعد رحيل البلجيكي إيدين هازارد في الصيف الماضي.

وحُرم تشيلسي من التعاقد مع صفقات جديدة خلال سوق الانتقالات الصيفية بسبب بعض المشاكل الخاصة بالتعاقد مع لاعبين قصر، وكانت العقوبة ستمنع البلوز من التعاقد مع لاعبين جدد خلال فترتي انتقالات، ولكن تم تخفيف العقوبة، ليتيح للفريق اللندني دخول سوق الانتقالات الشتوية.

ورحل النجم البلجيكي إيدين هازارد عن تشيلسي في الصيف الماضي، لينضم لصفوف ريال مدريد الإسباني، والآن يرغب لامبارد في تعزيز البلوز من أجل تحقيق شيئاً ما في نهاية الموسم.

وتحدث لامبارد لقناة “بي تي سبورت” قائلاً “لقد خسرنا بالتأكيد في الصيف الماضي واحداً من أفضل لاعبي تشيلسي في التاريخ -يقصد هازارد-“.

وأضاف “وظيفتي هي العمل يومياً في التدريبات من أجل أن أجعل اللاعبين يظهرون بشكلٍ أفضل، والجزء الآخر خاص بالنادي، وهو بالتعاقد مع صفقات جديدة”.

وتابع “لقد خسرنا الكثير في الصيف الماضي، لذلك نحتاج إلى تدعيم الفريق بصفقات تحل المسألة على المدى القصير -يقصد صفقات على سبيل الإعارة- من أجل دفع الفريق لإنهاء الموسم في المركز الرابع، لأني واثق من إمكانية تحسين مهارات اللاعبين الحاليين”.

#فرانك لامبارد #تشيلسي #لاعبين

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