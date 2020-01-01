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لأول مرة في تاريخ إسرائيل.. توقيع مرسوم يسمح للإسرائيليين بزيارة السعودية

الأحد 26 يناير 2020 01:38 م / بتوقيت القدس +2GMT
لأول مرة في تاريخ إسرائيل.. توقيع مرسوم يسمح للإسرائيليين بزيارة السعودية


القدس المحتلة / سما /

لأول مرة في تاريخ دولة إسرائيل، وقع وزير الداخلية الاسرائيلي أريه ديري مرسوما يسمح بموجبه للإسرائيليين بزيارة المملكة العربية السعودية.

ووفق ما ذكرته المواقع العبرية فان زيارة السعودية لن تكون ممكنة إلا في حالتين - للعبادة الدينية او فتح علاقات تجارية.

وتم تنسيق قرار ديري مع الدوائر الامنية ومجلس الأمن القومي والأطراف الأخرى ذات الصلة.

وسيتم الحصول على تصريح مغادرة الى المملكة العربية السعودية في الحالات التالية: أولاً ، المغادرة للعبادة الدينية أثناء فترة الحج. ثانياً ، فتح علاقات تجارية أو البحث عن الاستثمار لمدة تصل إلى 9 أيام.

#اسرائيل #السعودية

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