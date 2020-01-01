صور.. أحلام تتزين بمجوهرات قيمتها 7 ملايين دولار!

وكالات / سما /

اختتمت الفنانة الإماراتية أحلام الشامسي، حفلها على مسرح أبو بكر سالم في بوليفارد الرياض وهو الحفل الذي اختتمت به هيئة الترفيه فعاليات موسم الرياض الذي انطلق في أكتوبر الماضي واستمر حتى يناير الجاري، بتكريم خاص حيث تسلمت درعا تكريميا من الذهب الخالص.

وعلى الرغم من التكريم الذهبي إلا أن ذلك لم يكن الحديث الوحيد الذي جرى خلال الحفل؛ إذ شغل بال الجمهور إطلالتها التي أطلت بها على المسرح والتي كانت عبارة عن فستان أسود اللون طعمته بجناحين من الريش، فيما اختارت أن تتزين بمجوهرات قيمتها حوالي 7 ملايين دولار، اختارتها من تاجر الألماس اللبناني سامر حليمة.

وفي التفاصيل فإن أحلام، سافرت خصيصا إلى لندن من أجل الاتفاق مع سامر على القطع التي هي عبارة عن عقد و أقراط صممت خصيصا لها من أحجار الالماس الأصفر و الزمرد الأخضر.

وهو ما جعل هذه الإطلالة أغلى إطلالة لنجمة عربية حتى الآن، كما ظهرت أحلام بإطلالة ثانية عبارة عن فستان من اللون الذهبي تميز بذيل طويل.

يُذكر أن أحلام بدت سعيدة خلال تسلمها الدرع وقامت برفعه على المسرح لنيل تحية الجمهور الذي قابل الأمر بحفاوة كبيرة وهتافات للفنانة أحلام، إلا أن الدرع كاد يسقط من يد أحلام بسبب ثقله لحظة إنزاله لتسلمه إلى مقدمه لها للخروج به، وقد علقت مقدمة الحفل عن هذا الموقف قائلة: "تقيل تقيل ده دهب تستاهلين يا ام فاهد".