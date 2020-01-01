تيم حسن يفشي سـراً عن مسلسل الهيبة!

وكالات / سما /

قال الممثل السوري "تيم حسن" إن الجزء القادم من الهيبة والذي يحمل رقم أربعة، سيبدأ تصويره في سوريا، ليس في لبنان، الذي صورت فيه الأجزاء الثلاثة السابقة من العمل الشهير.

حسن قال في لقاء صحفي إنه ما يمر به لبنان، من مظاهرات واحتجاجات شعبية منذ حوالي الشهرين، اضطر معه منتجو العمل، إلى الانتقال إلى سوريا، لتصوير بعض المشاهد هناك، من دون أن يكشف عن طبيعة هذه المشاهد.

وحول الجزء الرابع، قال "تيم حسن" إنه قرأ أدوار كل من ديمة قندلفت التي تشاركه البطولة، وعادل كرم الذي سيكون منافسه درامياً، وقد أعجب بما قرأ وبسير الاحداث.

بدروه أكد المنتج صادق الصبّاح، عن أن الجزء الرابع سيكون الجزء الأخير من الهيبة، لكنه كشف عما سماها “ملحمة شعبية” جديدة سيكون بطلها “تيم حسن” أيضاَ، ستطلقها شركته خلال عام 2021، دون أن يعطي أياً من التفاصيل.

الفنان اللبناني عادل كرم، قال في ذات البرنامج، إن دوره في الهيبة، سيكون مختلفاً عن كل ما قدمه سابقاً، حيث سيعلب دور الخصم مقابل “تيم حسن” متوقعاً أن يكرهه محبو النجم السوري، لكنه لم يدلي بأي تفاصيل تتعلق بشخصيته سوى أن اسمه سيكون “زيدان”.

وكان مسلسل الهيبة قد تعرض لكثير من الانتقادات، كونه يروج للسلاح والعنف والخروج عن سلطة الدولة، فيما أثيرت سخرية واسعة منه، حين حمل “جبل شيخ الجبل” أسلحة غريبة خلال أحد الأجزاء، دون أن تعلق الشركة أو ترد على تلك السخرية.