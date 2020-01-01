خادمة تضع يد طفلة في الماء المغلي

وكالات / سما /

ضجّت مواقع التواصل الاجتماعي بفيديو مروّع أظهر اللحظة التي أقدمت خلالها عاملة في الخدمة المنزلية على وضع يد طفلة في وعاء من الماء المغلي بسنغافورة، حتى تتمكن من العودة إلى منزلها.

وقد تمّ نقل الطفلة البالغة من العمر 16 شهراً الى المستشفى لعلاجها بعد إصابتها بحروق من الدرجة الثانية في يدها اليسرى وذراعها.

وقالت العاملة إن الفتاة قد لمست عن طريق الخطأ وعاء ساخناً بينما كان والداها في العمل، لكن الأطباء قالوا إن لديهم بعض الشكوك حول صحة هذه القصة.

وبعدما قامت والدة الطفلة السيدة إيمي لو بمراجعة لقطات كاميرات المراقبة، صُعقت لرؤية العاملة وهي تضع يد الطفلة في الوعاء المغلي بشكل متكرر.

وذكرت وسائل الإعلام المحلية أن العاملة البالغة من العمر 30 عامًا قد انتقلت منذ فترة قصيرة من ميانمار إلى سنغافورة للعمل، ولكنها كانت تشعر برغبة في العودة الى وطنها.

إشارة الى أن السلطات اعتقلت الجانية وتقوم بالتحقيق معها لكشف مزيد من التفاصيل حول هذه الحادثة.