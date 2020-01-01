السفير الأميركي السابق : توقيت نشر صفقة القرن سياسي

القدس المحتلة / سما /

قال السفير الأميركي السابق في إسرائيل دان شابيرو، اليوم الأحد، إن توقيت نشر خطة السلام "صفقة القرن" من قبل الإدارة الأميركية سياسي.

واعتبر شابيرو في حديث لإذاعة الجيش الإسرائيلي، أن دعوة بنيامين نتنياهو للولايات المتحدة لمناقشة الصفقة في ذات اليوم الذي سيتم فيه عقد جلسة مناقشة الحصانة في الكنيست، ليس من قبيل الصدفة.

وأشار إلى أن ذلك يتزامن أيضًا مع عقد جلسة مجلس الشيوخ لبحث ترتيبات عزل ترامب، مضيفًا "الرئيس ترامب يريد أن يظهر للأميركيين أنه يفعل أشياء جادة، فيما يتعامل خصومه مع الهراء، وهي نفس القاعدة التي يتبعها نتنياهو".