معلم يقود جميع طلابه للحصول على درجات تامة في الرياضيات

وكالات / سما /

حظي معلم بريطاني بتكريم كبير من طلابه، بعد أن ساعدهم في الحصول على درجات كاملة في امتحان الرياضيات.

واستقبل الطلاب معلمهم فرانسيس إيليف (55 عاماً) استقبال الأبطال، بعد أن حقق الفصل بأكمله أعلى الدرجات في المادة التي يدرسها.

وما يجعل هذا الإنجاز أكثر أهمية، هو أن الطلاب في مدرسة فيتزالان الثانوية في ليكويث، كارديف حضروا امتحان "جي سي إس أي" قبل ستة أشهر من الموعد المفترض، ومع ذلك فقد حصلوا جميعاً على علامة (A+)، وهي أعلى درجة ممكنة في هذا الامتحان.

وحظي السيد إيليف -الذي يدّرس في المدرسة الثانوية التي تضم 1400 طالب- بإشادة كبيرة، بسبب شغفه بالمادة التي يدّرسها.

ويشرف إيليف على هذا الفصل منذ أن كانوا في الصف السابع، واستطاع أن يؤهلهم لهذا الإنجاز غير المسبوق في الصف الحادي عشر، بحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية.

ويقول إيليف عن ذلك: "كان هذا الإنجاز نتيجة إيمان الطلاب بقدرتهم على تحقيقه. لا توجد وصفة سرية، لقد عمل جميع تلاميذي بجد للغاية، وأنا فخور بهم".