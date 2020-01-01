نتنياهو: ترامب صديق حقيقي وخطة القرن ستنشر هذا الأسبوع

القدس المحتلة / سما /

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب سينشر خطة "صفقة القرن" هذا الأسبوع.

وأشار نتنياهو خلال الجلسة الأسبوعية لحكومته، إلى أنه سيتوجه للولايات المتحدة اليوم، للقاء الرئيس ترامب يوم غد وبعد غد، لبحث نشر الصفقة، واصفاً ترامب "بالصديق الحقيقي لإسرائيل".

وجدد موقفه على أن هذه "فرصة تاريخية" تأتي مرة واحدة في التاريخ ويجب أن لا تفوت، مضيفًا "نحن في خضم أحداث مثيرة للغاية، ويجب استغلالها".

ورفض الإجابة على سؤال فيما إذا وافق على إقامة دولة فلسطينية وفق ما تنص عليه الخطة، كما ذكرت القناة العبرية السابعة.