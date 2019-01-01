الاحتلال يواصل احتجاز المعتقل أبو نصرة في سجن "جنائي"

رام الله / سما /

أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الأحد، بأن سلطات الاحتلال تواصل اعتقال دانيال زهير أبو نصرة (18 عاما)، من القدس، في سجن "معسياهو" الجنائي، وترفض نقله إلى السجون "الأمنية"، رغم أن اعتقاله جاء على خلفية وطنية.

وبيّنت هيئة الأسرى عقب زيارة محاميها له، أن سلطات الاحتلال كانت قد اعتقلت أبو نصرة بتاريخ 24 كانون الأول/ ديسمبر 2019، واحتجزته في مركز توقيف وتحقيق "المسكوبية" لمدّة (13) يوما، ثم نقلته إلى السّجن الجنائي، فشرع بالإضراب عن الطعام وعلقه بعد يومين بناء على وعود تلقاها من إدارة السّجن بنقله إلى سجن أمني، إلا أنها لم تنفذ ذلك حتى اللحظة.

وأشارت هيئة الأسرى إلى أن سلطات الاحتلال تتعمد احتجاز عدد من المقدسيين، لا سيما القاصرين منهم، في السجون الجنائية بين السّجناء الإسرائيليين المعتقلين على خلفيات قضايا جنائية كتعاطي المخدرات والاغتصاب، والذين يعتدون عليهم ويستولون على أغراضهم الشّخصية.

يذكر أن المعتقل أبو نصرة كان قد أمضى (12) شهرا سابقا في سجون الاحتلال.