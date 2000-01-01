  1. الرئيسية
  2. علوم وتكنولوجيا

عطل مفاجئ يضرب فيسبوك

الأحد 26 يناير 2020 11:42 ص / بتوقيت القدس +2GMT
عطل مفاجئ يضرب فيسبوك


وكالات / سما /

تعرض موقع التواصل الاجتماعي الأمريكي، "فيسبوك"، لعطل مفاجئ، مساء يوم السبت.

وحدث العطل لدى آلاف المستخدمين في معظم بلدان العالم، في حين سجل موقع "داون ديتيكتور دوت كوم" لمتابعة الأعطال الإلكترونية، العديد من التقارير بالعطل.

وشكا مستخدمو "فيسبوك" من عدم تمكنهم من إعادة تحميل صفحة الأخبار الخاصة بهم، بينما شكا البعض الآخر من عدم قدرته على تسجيل الدخول إلى حسابه، بحسب صحيفة "ذا صن" البريطانية.

وقال ما يقرب من 2000 مستخدم داخل المملكة المتحدة، أنهم واجهوا عطل "فيسبوك" خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأبلغ العديد من مستخدمي موقع "تويتر"، أن حساباتهم على موقع "فيسبوك" تظهر رسالة أن "هناك أمر خطأ حدث، برجاء إعادة تحميل الصفحة".

#فيسبوك #عطل

الأكثر قراءة اليوم

تفاصيل جديدة.. قناة عبرية تكشف عن أهم نقاط "صفقة ترامب"

بالونات متفجرة متصلة بـ"رأس لقذيفة آر.بي.جي" على بعد 60 كيلومترا من غزة

قناة عبرية: أبو مازن لا يستطيع القيام بانتفاضة اخرى.. ووقف السلطة للتنسيق الأمني هو لعب بالنار!!

طائرات الاحتلال تستهدف عدة مواقع للمقاومة جنوب قطاع غزة

أزمة الغاز بغزة في طريقها للحل هذا الأسبوع

تسجيل مسرب لـ"ترامب" عن سفيرة أميركية: تخلصوا منها!

أبو مرزوق يناشد الرئيس عباس بدعوة الكل الوطني للقاء بالقاهرة

الأخبار الرئيسية

صفقة القرن: دولة فلسطينية بدون جيش وحدود والعاصمة في شعفاط وممر آمن بين غزة والضفة

السيسي وعبد الله

معاريف : الأردن ومصر ستقِفان على الحياد من “صفقة القرن” وترامب سيضغط ويُهدّد الملك عبد الله لقبولها

الاحتلال يكشف تفاصيل جديدة عن اغتيال الشهيد أبو العطا و الوحدة 9900 التي شاركت في اغتياله

كوخافي يلغي ندوة لكبار قادة الجيش خشية من التصعيد في غزة و الضفة

موقع إيطالي: لماذا أسرع ترامب في الإعلان عن صفقة القرن؟