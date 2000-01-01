عطل مفاجئ يضرب فيسبوك

وكالات / سما /

تعرض موقع التواصل الاجتماعي الأمريكي، "فيسبوك"، لعطل مفاجئ، مساء يوم السبت.

وحدث العطل لدى آلاف المستخدمين في معظم بلدان العالم، في حين سجل موقع "داون ديتيكتور دوت كوم" لمتابعة الأعطال الإلكترونية، العديد من التقارير بالعطل.

وشكا مستخدمو "فيسبوك" من عدم تمكنهم من إعادة تحميل صفحة الأخبار الخاصة بهم، بينما شكا البعض الآخر من عدم قدرته على تسجيل الدخول إلى حسابه، بحسب صحيفة "ذا صن" البريطانية.

وقال ما يقرب من 2000 مستخدم داخل المملكة المتحدة، أنهم واجهوا عطل "فيسبوك" خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأبلغ العديد من مستخدمي موقع "تويتر"، أن حساباتهم على موقع "فيسبوك" تظهر رسالة أن "هناك أمر خطأ حدث، برجاء إعادة تحميل الصفحة".