إدارة سجون الاحتلال تواصل عزل ستّة أسرى من الهيئة التنظيمية

رام الله / سما /

أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الأحد، بأن إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي تواصل عزل ستّة أسرى من الهيئة التنظيمية لحركة فتح للأسبوع الثاني على التوالي.

وبيّنت هيئة الأسرى أن إدارة سجن "ريمون" كانت قد نقلت الأسرى جمال الرجوب ومحمد عمر خرواط وموسى مخامرة وإبراهيم عبد الحي وأسامة محمد اسعيد وحازم صادق القواسمة إلى سجون متفرّقة، وعزلتهم انفرادياً، وما زالت تخضعهم للتّحقيق في وحدة (لاهف 433).

وأوضحت الهيئة أن الأسرى يقبعون في غرف عزل انفرادي تفتقر لأدنى الحاجيات الأساسية، وكانت إدارة السجون قد قامت بتجيمع الأسرى خرواط وعبد الحي ومخامرة في غرفة واحدة في سجن "هشارون" قبل عدّة أيّام.

يذكر أن إدارة سجون الاحتلال وقوّات قمع السجون كانت قد اقتحمت سجن "ريمون" عدّة مرات خلال شهر كانون الثاني/ يناير الجاري، وتبعها نقل نحو (100) أسير إلى "نفحه"، مجرّدين من أغراضهم الشخصية.