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الطيبي: "صفقة القرن" خطة يمينية لصالح المستوطنين

الأحد 26 يناير 2020 11:10 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الطيبي: "صفقة القرن" خطة يمينية لصالح المستوطنين


القدس المحتلة / سما /

قال عضو الكنيست عن القائمة العربية المشتركة أحمد الطيبي، اليوم الأحد، إن خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب للسلام المسماة "صفقة القرن"، تتماهى تماما مع خطة وبرنامج مجلس "يشع" (مجلس المستوطنات في الضفة الغربية وغور الأردن).

وأوضح الطيبي في حديث لإذاعة كان العبرية، أن هذه الخطة مرتبطة بناخبي ترامب، وأنصار المستوطنين من حوله، مشيرًا إلى أن الهدف منها هو انقاذ ترامب وحليفه بنيامين نتنياهو سياسيا في ظل الاتهامات الموجهة إليهما.

ولفت إلى أن الخطة لا تتحدث عن دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة، بل تستخدم لفظ "دولة فلسطينية" بشكل ضبابي في ظل الشروط التي وضعتها مثل أن تكون منزوعة السلاح وبدون سيادة.

وأيد الطيبي الموقف الفلسطيني بمقاطعة الإدارة الأميركية منذ نقل السفارة إلى القدس، معتبرا أن تلك الخطوة كانت في الاتجاه الصحيح.

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